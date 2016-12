Grecia,Tsakalotos: non c'era scelta

"Non avevamo scelta". Così il ministro delle finanze greco, Euclid Tsakalotos, durante la seduta del parlamento greco chiamato a votare il piano di salvataggio europeo. "Lunedì è stato il giorno più difficile della mia vita, che mi segnerà per sempre. Non abbiamo mai detto fosse un buon accordo", ha aggiunto Tsakalotos.