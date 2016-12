Grecia-Troika, Borsa di Atene giù

Avvio in forte ribasso per la Borsa di Atene sull'aumento delle tensioni tra la Grecia e la Troika: l'indice Bs Ase segna un calo superiore al 3% in un clima di forte nervosismo. Particolarmente deboli i titoli di Stato: il decennale greco segna un aumento dei rendimenti di 40 punti base, il bond a due anni di 150.