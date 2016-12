Grecia, spunta audio Varoufakis: "Piano b per ritorno alla dracma"

"Il primo ministro, prima che vincessimo le elezioni, mi aveva dato l'ok per formulare un piano B. Io ho messo in piedi un piccolo team che avrebbe dovuto lavorare sottotraccia per ovvie ragioni", ha spiegato Varoufakis, sottolineando come a capo del gruppo di lavoro ci fosse l'economista Usa James Galbraith.



Varoufakis: "Pronti a creare un sistema di pagamento parallelo" - "Ci stavamo preparando su diversi fronti", dice Varoufakis nell'audio pubblicato, con il suo consenso, dall'OMFIF e registrato durante una conference call una settimana dopo le dimissioni dal governo.



"Prendiamo il caso dei primi momenti in cui le banche sono chiuse, i bancomat non funzionano e ci deve essere un qualche sistema di pagamento parallelo per permettere all'economia di stare in piedi per un po' e per dare alla gente la sensazione che lo Stato abbia tutto sotto controllo e che ci sia un piano", dice ancora Varoufakis.



Denaro in formato digitale - In questo frangente il team "coordinato" dall'economista Usa Galbraith aveva ideato un sistema di pagamento "ombra" basato sul sito dell'Agenzia delle Entrate greco che avrebbe permesso, attraverso un Pin fornito a chi doveva del denaro, di trasferire la somma in questione in un "formato digitale" e nominalmente in euro. "Questo sistema era ben sviluppato e avrebbe fatto una gran differenza", dice ancora Varoufakis.



Denaro digitale da trasformare nella nuova dracma - "Avremmo potuto estendere il sistema agli smartphone con un'app e sarebbe potuto diventare un funzionale meccanismo finanziario parallelo: al momento opportuno sarebbe stato convertito nella nuova dracma".



Varoufakis: "Piano mai realizzato perché è mancata l'autorizzazione di Tsipras" - Varoufakis, nella conversazione telefonica, dice anche che la crisi greca "non è affatto finita" e che la difficoltà di tradurre in realtà il piano stava "nel passare dalle cinque persone che lo stavano immaginando alle 1.000 che avrebbero dovuto realizzarlo". Per la "fase due" serviva una nuova autorizzazione da parte del primo ministro Alexis Tsipras. Autorizzazione che non è mai arrivata.



Galbraith, in un post apparso sul blog di Varoufakis, ha confermato di aver preso parte al gruppo di lavoro segreto dell'ex ministro greco. "Ho lavorato cinque mesi, dai primi di febbraio ai primi di luglio, a stretto contatto con Yanis Varoufakis ed ero parte del gruppo di lavoro che ha elaborato piani alternativi contro potenziali tentativi di asfissiare il governo greco, compreso azioni aggressive per spingere il Paese ad abbandonare l'euro".



La Troika al lavoro ad Atene - La Troika è intanto arrivata ad Atene e il lavoro per negoziare il Memorandum legato al terzo pacchetto di aiuti è in corso. Bruxelles si aspetta "più riforme per consentire un rapido esborso": lo ha detto una portavoce della Commissione, confermando le voci secondo cui ad Atene sarebbero state chieste altre riforme prima della fine dei negoziati. Secondo i media il premier Alexis Tsipras ha cominciato una vera e propria maratona politica per arrivare a siglare un accordo con i creditori entro il 18 agosto e indire le elezioni anticipate per l'8 novembre.