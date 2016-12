Grecia, sherpa Ecofin si riuniscono

Secondo quanto riportano fonti diplomatiche Ue la procedura che dà il via libera al prestito ponte alla Grecia potrebbe essere eseguita già stasera. I tecnici dei 28 ministri dell'Economia e della Finanza dell'Unione europea sono riuniti in conference call per parlare in merito al salvataggio di Atene: se le garanzie presentate dalla Commissione Ue per l'uso dell'Efsm convinceranno gli sherpa dell'Ecofin la procedura scritta potrà essere avviata.