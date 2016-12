Grecia,Samaras:sì per futuro Paese

Per l'ex premier greco, Antonis Samaras, "la vittoria del sì serve ad avviare il riscatto del popolo greco". "Il governo ha convocato un referendum-parodia su una proposta che non è più sul tavolo - ha aggiunto -, per respingere un pacchetto di austerità che lui stesso aveva già approvato. Il no taglierebbe tutti i ponti con l'Europa. Il sì ci fa restare nella Ue e servirà a sanare l'enorme danno fatto da Syriza negli ultimi cinque mesi".