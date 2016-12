Grecia, Renzi: "Trovare un accordo"

"La palla ora è nel campo del governo greco che domenica dovrà presentare le sue proposte: se saranno ritenute accettabili, si troverà l'intesa, come credo e spero". Lo ha detto il premier Matteo Renzi lasciando l'Eurosummit a Bruxelles. Bisogna "impiegare queste ore per arrivare a chiudere un accordo", ha aggiunto. Il "clima non mi pare sia migliorato dopo il referendum. Tsipras ha tutto interesse a fare una proposta di buon senso".