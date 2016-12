Grecia, Renzi: "Credo nell'accordo" Premier fiducioso per l'Eurogruppo

Premier fiducioso - Renzi ha buone sensazioni in vista dell'Eurogruppo domani e afferma: "Ormai siamo molto vicini a un punto di accordo. Penso, spero e credo che domani ci possa essere un accordo". L'incontro tra la Grecia e i creditori dovrà evitare l'uscita di Atene dall'Eurozona, nonostante le distanze ancora esistenti tra le parti.

"Occorre che tutti facciano l'ultimo miglio, forse anche meno dell'ultimo miglio, e credo che ci siano le condizioni perché ciò accada", ha aggiunto il premier. Secondo Renzi, l'uscita dall'Ue del Paese ellenico sarebbe una sconfitta per l'intera Europa.



Juncker non è ottimista - Il presidente Ue, Jean-Claude Juncker, non condivide però il pensiero di Renzi e dichiara di non essere "molto ottimista".



Convocata per sabato alle 17 la nuova riunione straordinaria dell'Eurogruppo.