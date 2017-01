Grecia, Rajoy: da Ue ok accordo

L'Eurogruppo si riunirà venerdì per dare il via libera all'accordo tra Grecia e creditori. Lo ha annunciato il premier spagnolo Mariano Rajoy, secondo quanto riferisce Bloomberg. Si tratta di un'intesa raggiunta dopo una lunga trattativa, grazie alla quale vengono sbloccati aiuti al Paese per 36 miliardi di euro.