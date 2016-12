Grecia, portavoce Syriza: è golpe

"La Grecia ha affrontato un colpo di Stato a Bruxelles lo scorso weekend, che aveva lo scopo di rovesciare questo governo per dimostrare che non ci può essere un governo di sinistra in Europa. I parlamentari greci decidano se far parte o no di questo golpe". E' l'appello lanciato dal portavoce di Syriza in Parlamento Nikos Filis mentre l'Aula si appresta a votare le prime riforme concordate con l'Eurozona.