Grecia, Pittella: si apre spiraglio

Forse uno spiraglio all'orizzonte per risolvere la crisi della Grecia, ormai quasi condannata al default. "In queste ore sì è riaperto il dialogo: Juncker ha elaborato una proposta migliorativa su pensioni e lavoro che non e' stata respinta da Atene, la stanno esaminando, e speriamo in un si' nelle prossime ore". Lo ha riferito il presidente del gruppo S&d all'Europarlamento Gianni Pittella.