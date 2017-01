Grecia, Pil in crescita a sorpresa

Il Pil greco cresce a sorpresa nel secondo trimestre con un +0,8% sui 3 mesi precedenti messo a segno nonostante il durissimo negoziato con i creditori (-0,5% le attese degli economisti). Su base annua l'incremento è dell'1,5%. L'istituto statistico ha anche rivisto al rialzo le stime per i primi 3 mesi dell'anno, in stagnazione rispetto al -0,2% stimato in precedenza.