Grecia: pagheremo 300 mln all'Fmi

La Grecia pagherà 300 milioni di euro al Fondo monetario internazionale venerdì 5 giugno se entro quel giorno avrà raggiunto un accordo con i creditori, anche se non ricevesse in tempo ulteriori aiuti. A riferirlo sono i media ateniesi, citando una fonte vicina al governo. Intanto, la portavoce dei commissari Ue Moscovici e Dombrovskis dice che "il lavoro tecnico sui negoziati prosegue. Ancora non ci siamo".