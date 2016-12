Grecia, Padoan: puntiamo a intesa

Sul caso Grecia l'obiettivo dell'Italia è di arrivare "a una soluzione condivisa, inclusiva e orientata alla crescita" e farà di tutto per questo scopo. Lo assicura Pier Carlo Padoan riferendo alla Camera. La precondizione, aggiunge, "è la volontà politica di Atene di dare corso a un'azione considerata fino a poco fa inattuabile". Il ministro precisa che il negoziato non si è mai interrotto e che la Grexit non è mai stata un'opzione.