Grecia,Padoan: no rischi per Italia

"I fondamentali dell'economia italiana si sono molto rafforzati". Lo assicura ai microfoni del Tg5 il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan in relazione alla crisi greca, pur precisando: "E' chiaro che ora ci sarà un po' di volatilità" sui mercati. In ogni caso, aggiunge, "non c'è nessun rischio per l'Italia che sta facendo le riforme, che sono la via maestra anche dal punto di vista finanziario".