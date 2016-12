Grecia, Padoan: fatti passi avanti

"In queste ore si stanno facendo importanti passi avanti verso una soluzione per la Grecia". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, commentando l'evolversi delle trattative tra Ue e Atene. "Serve una soluzione condivisa - sottolinea Padoan - e orientata a una crescita sostenibile e duratura. L'Italia continua a lavorare per questa soluzione".