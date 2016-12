Grecia, ok Ue a prestito-ponte

I 28 Paesi europei hanno raggiunto un accordo di principio sul prestito-ponte da 7 miliardi di euro alla Grecia. L'annuncio ufficiale sarà diffuso venerdì, come scrive l'agenzia Bloomberg. Intanto, un portavoce della Commissione dichiara che il voto del Parlamento greco è un "passo importante" e che una "maggioranza molto larga ha sostenuto il pacchetto, passato in tempo e in modo soddisfacente".