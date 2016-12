Grecia, nuovo vertice Ue domenica

Domenica si terrà un nuovo vertice sulla Grecia, con tutti i 28 Stati membri. "Non ho mai parlato di scadenze, ma abbiamo solo 5 giorni per trovare l'accordo finale, tutti hanno responsabilità di trovare una soluzione", altrimenti le conseguenze comprendono "il fallimento della Grecia e delle sue banche", ha detto il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk. "La situazione è molto critica, nessun accordo domenica significa conseguenze per tutti".