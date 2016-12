Grecia, nuovo stop da Bruxelles: "Condizioni di Atene non bastano"

Continua il braccio di ferro tra Atene e Bruxelles. Dopo la lettera in cui il premier greco Alexis Tsipras annunciava di accettare le condizioni poste dall'Ue, rilanciando però su alcuni punti, dall'Ue arriva l'ennesimo alt: "Non basta per riportare le finanze greche a standard accettabili e riaprire il negoziato". Intanto, migliaia di pensionati sono in fila davanti alle banche aperte per il solo pagamento in contanti delle pensioni. Nel pomeriggio l'Eurogruppo che potrebbe essere decisivo.