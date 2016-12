Grecia, nuovo rinvio a Eurogruppo

"Le proposte greche sono un passo accolto con favore, ma serve altro lavoro con le istituzioni. L'Eurogruppo si riunirà di nuovo in settimana, ci serve un accordo nei prossimi giorni". Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo. "Ci hanno dato una prima impressione, ora parte subito il lavoro tecnico per raggiungere un accordo in settimana", ha detto il presidente Jeroen Dijsselbloem.