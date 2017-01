Grecia, nuovo incontro con i creditori Faz: "Accordo per seconda tranche"

I creditori della Grecia hanno trovato un accordo su un pacchetto di riforma che Atene deve attuare nei prossimi tre anni per sbloccare il prossimo pacchetto di aiuti. Lo riporta la tedesca Faz, spiegando che la bozza di intesa sarà discussa con il governo greco questo weekend per poi essere presentata agli Stati europei.

Secondo quanto riporta la testata tedesca, Ue, Fmi e Bce definiscono il pacchetto di riforme individuato come "sostanziale e strutturale". Se anche gli stati europei saranno d'accordo, il nuovo programma di aiuti potra' attivarsi dal 20 agosto, ma il pacchetto, avverte il quotidiano, potrebbe essere ritardato dalle riserve di Berlino. Il governo greco, ricorda la Faz, ha gia' in programma la discussione di un nuovo round di riforme in settimana, da votare entro il 14 agosto, che prevede il taglio delle spese per la difesa e dei sussidi per gli agricoltori.