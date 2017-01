Grecia, Merkel: spero miglioramento

"Non c'è la certezza, ma la speranza" che la situazione in Grecia possa migliorare. La cancelliera Angela Merkel lo ha detto in un'intervista all'emittente tv Zdf (Zweites Deutsches Fernsehen) parlando dell'economia di Atene dopo il via libera al terzo salvataggio del Paese da parte dell'Eurogruppo.