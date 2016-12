Grecia,Merkel: aspettare referendum

"Berlino non prenderà in considerazione l'ipotesi di un terzo salvataggio prima dell'esito del referendum" indetto da Atene. Così Angela Merkel sugli sviluppi delle trattative sulla crisi greca. La situazione potrebbe però sbloccarsi nelle prossime ore: "Avvenimenti importanti sono in corso ad Atene" e "stasera potrebbe esserci un risultato" inatteso, ha detto il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker.