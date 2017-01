Grecia, martedì accordo creditori

Il governo greco punta a chiudere l'accordo con i creditori sul pacchetto di aiuti entro martedì. E' quanto riporta Bloomberg, citando funzionari vicini alle trattative i quali spiegano che in questo modo ci sarebbe abbastanza tempo per i parlamenti dei singoli Stati per ratificare l'intesa prima della scadenza del prestito Bce del 20 agosto. Tra Atene e i creditori si starebbe ora definendo il pacchetto di riforme da "scambiare" con gli aiuti.