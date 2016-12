Grecia,maggioranza Tsipras spaccata

Alexis Tsipras ha 48 ore, fino a mercoledì, per far approvare dal Parlamento il pacchetto di riforme imposto alla Grecia dai creditori: Iva, pensioni, Ufficio di statistica, Fiscal Council. La sinistra di Syriza e i nazionalisti di Anel voteranno contro, ma l'accordo per 86 miliardi di aiuti sarà sostenuto dalle opposizioni di Pasok, Nea Dimokratia e To Potami. Critico l'ex ministro Varoufakis, "Tsipras ha ceduto". Possibile governo di unità nazionale.