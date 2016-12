Grecia, Juncker: fatto il possibile

"Votare 'no' vorrebbe dire che la Grecia dice 'no' all'Europa". Lo ha affermato il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker, specificando che un voto contrario, nel referendum indetto dal governo, sarebbe "disastroso". "Io ho fatto tutto il possibile per l'accordo e non meritiamo le critiche che ci sono rivolte. Né io né Dijsselbloem che si è fatto in quattro".