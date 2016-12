Grecia, Juncker: escludo il default e l'uscita dall'euro

10:37 - L'uscita di Atene dall'euro e il default del Paese non sembrano essere tra le possibilità prese in considerazione dalla Ue. "Siamo pronti a qualsiasi evento ma escludo al 100% una Grexit e non ci sarà alcun default", ha detto infatti il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker, sottolineando come sia però necessaria maggiore chiarezza da parte di Atene che, al momento, "non collabora come vorremmo".

Juncker ha spiegato che i negoziati negli ultimi giorni "stanno cominciando ad andare nella giusta direzione ma c'è ancora molta strada da fare". "Abbiamo bisogno di chiarezza e non l'abbiamo ancora. Avevo perso la pazienza nel frattempo. Ora l'ho ritrovata e non voglio perderla di nuovo", ha aggiunto.



La situazione greca "è un problema, non stanno collaborando come vorremmo perché al nostro team sul campo ad Atene non consentono di entrare nei ministeri, una cosa non solo strana ma inaccettabile", ha concluso.



E la Grecia "congela" i tagli alle pensioni - Il governo greco ha intenzione di congelare i previsti tagli alle pensioni principali e a quelle integrative oltre che alle liquidazioni e ai bonus forfettari attraverso una serie di emendamenti che il vice ministro della Sicurezza sociale, Dimitris Stratoulis, si appresta a presentare in Parlamento.



Lo riferisce la stampa ateniese secondo cui, nonostante la forte pressione da parte dei creditori del Paese per la ristrutturazione del sistema di sicurezza sociale e l'adozione di misure tese a ridurre ulteriormente anche le pensioni già più basse, il governo guidato dal premier Alexis Tsipras sembra determinato a portare avanti una serie di normative che vanno in senso contrario agli impegni assunti con i creditori internazionali dal precedente esecutivo Samaras.