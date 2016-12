Grecia, in piazza il fronte del "sì"

Migliaia di persone hanno manifestato in piazza Syntagma ad Atene a favore del sì ("nai" in greco) al referendum. Molti gli slogan in piazza tra cui spicca "Grecia, Europa, democrazia". Molte anche le bandiere elleniche mentre altri portano bandierine con la scritta "Sì alla Grecia e sì all'euro". In piazza soprattutto esponenti di classe medio-alta che nelle conversazioni se la prendono con il primo ministro Alexis Tsipras.