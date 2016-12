Grecia, in Parlamento misure Ue

E' stato presentato in Parlamento ad Atene il provvedimento che contiene le misure di austerity richieste dall'Eurogruppo al Paese per evitare la Grexit. L'annuncio è stato dato dal ministero delle Finanze, il cui nuovo titolare è Euclides Tsakalotos, successore di Yanis Varoufakis. I parlamentari dovranno ora discutere e approvare le iniziative proposte da Bruxelles per il salvataggio della Grecia.