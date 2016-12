Grecia,in Parlamento la bozza riforme Scoppia il giallo delle baby-pensioni

Mentre Atene si appresta a cominciare il suo lungo e complicato cammino post-accordo, sembra inoltre che nella bozza della proposta di riforma, il regime di facilitazioni fiscali per le isole greche sarà abolito dal primo ottobre. Per le isole "meno sviluppate", il regime speciale resterà invece in vigore fino al primo ottobre 2016, sempre secondo quanto scrive Kathimerini nella versione online.



Risparmi e nuove tasse, una manovra da tre miliardi di euro - Il provvedimento arrivato in Parlamento è intitolato "misure urgenti per la negoziazione e la conclusione di un accordo con l'Esm". Una manovra, scrive sempre Kathimerini, da 3,175 miliardi di euro tra nuove tasse e risparmi di spesa.



Nel testo preparato in seguito all'accordo si prevedono maggiori entrate per 2,390 miliardi (di cui 794 milioni nel 2015) dai cambiamenti nel regime Iva. In particolare è previsto che l'Iva per gli alberghi e le strutture ricettive salga dal 6,5% al 13%.



La tassa sugli utili societari passerebbe dal 26% al 29%. Quella sulle imbarcazioni oltre i 5 metri di lunghezza, sugli aerei privati, sulle auto di lusso (oltre 2.500 cc), ma anche sulla proprietà di piscine passerebbe già per il 2015 dall'attuale 10% al 13%.



Sono previsti aumenti dei "contributi di solidarietà" con rincari progressivi da imporre sui redditi al di sopra dei 30mila euro annui: del 2% fino a 50mila euro, del 4% fino a 100mila euro, del 6% fino a 500mila euro e dell'8% oltre i 500mila euro. Per gli stipendi di tutte le cariche pubbliche, dal presidente della Repubblica fino ai sindaci, è previsto un "prelievo speciale" del 5%.