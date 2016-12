Grecia, Hollande: "Proposte serie"

Per il presidente francese Hollande la crisi greca può evolversi in positivo: "La porta è aperta alle trattative, ora spetta a Tsipras fare proposte serie e credibili per rimanere nell'euro", ha detto al fianco della cancelliera Angela Merkel a Parigi. "Prendiamo atto del risultato e rispettiamo il voto dei greci perché l'Europa è la democrazia", ha aggiunto