Grecia,Germania:no accordo stasera

Scarso ottimismo circa la possibilità di un accordo con la Grecia già in serata. Il ministro tedesco delle Finanze, Wolfgang Schaeuble, ha spiegato infatti di non avere la sensazione che sia cambiato molto rispetto a quanto messo sul tavolo già lunedì: "Non sono molto ottimista che avremo un accordo questa sera", ha dichiarato infatti prima dell'inizio dell'Eurogruppo a Bruxelles.