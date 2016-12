Grecia, Gb non finanzierà prestito

Mentre le discussioni sul salvataggio della Grecia proseguono in attesa del voto del Parlamento di Atene, il governo Cameron mette le mani avanti: Londra non intende pagare una quota del nuovo prestito. Il cancelliere dello Scacchiere, George Osborne, ha fatto sapere che "la Gran Bretagna non è nell'euro, quindi l'idea che i contribuenti britannici possano essere chiamati in causa per questo accordo greco è completamente sballata".