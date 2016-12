Grecia,Fmi:scelte dure anche per Ue

"Un accordo sulla Grecia richiede scelte dure da tutte le parti". Così il capo economista del Fmi, Olivier Blanchard, che in una nota sottolinea come Atene si debba impegnare su "misure davvero credibili" per risolvere i problemi di bilancio. I creditori Ue dovrebbero "riprogrammare invece i pagamenti sul debito a tassi d'interesse più bassi", aggiunge.