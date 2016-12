Grecia, Fmi avverte: "No altri aiuti senza ristrutturazione del debito"

"La situazione della Grecia è molto difficile: il board non può appoggiare l'accordo se alcune condizioni non sono rispettate". Lo afferma un funzionario dell'Fmi, sottolineando che il Fondo non può finanziare Atene con altri aiuti senza un impegno alla ristrutturazione del debito da parte dei Paesi dell'area euro. Il Financial Times ha anticipato che il Fondo monetario internazionale potrebbe non partecipare al terzo piano di salvataggio.