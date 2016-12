Grecia, ex troika: rischio contagio

"Un incontrollato collasso del sistema bancario greco come debitore sovrano porterebbe dubbi significativi sull'integrità dell'eurozona nel suo insieme". E' quanto si legge in un documento redatto dai membri della ex troika, ossia Bce e Commissione Ue con la consulenza dell'Fmi. Lo rivelano media tedeschi. L'effetto contagio potrebbe riguardare i Paesi che hanno filiali delle banche greche.