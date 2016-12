Grecia, Eurogruppo straordinario

Il presidente Jeroen Dijsselbloem ha annunciato una riunione straordinaria dell'Eurogruppo. Il vertice, che si svolgerà via teleconferenza, sarà riunito alle 19 e discuterà la controproposta di Alexis Tsipras dopo l'ultima offerta lanciata da Jean-Claude Juncker per salvare la Grecia. "Berlino non prenderà in considerazione l'ipotesi di un terzo salvataggio prima dell'esito del referendum": è quanto fa sapere, dal canto suo, Angela Merkel.