06:51 - L'Eurogruppo "lavorerà con chiunque vinca in Grecia" le elezioni del 25 gennaio e "lo faremo tenendo l'Eurozona intatta: qualsiasi speculazione in materia è fuori discussione, per quanto mi riguarda". Lo ha assicurato il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem in una lecture a Tokyo sulla crescita in Ue, presso la Keio University.