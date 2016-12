Grecia, Eurogruppo ancora critico

Nonostante l'ottimismo greco sull'utilizzo della bozza di Atene quale base per la discussione, l'Ue sottolinea come non ci sia ancora un accordo ma solo "un insieme di documenti" che dovrà essere discusso dall'Eurogruppo. Il cui presidente Jeroen Dijsselbloem non sembra particolarmente favorevole: "Non ci sono ancora abbastanza progressi", dice entrando alla riunione a Bruxelles.