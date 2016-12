Grecia, è scattata la corsa ai bancomat: prelevati 3 miliardi di euro in 4 giorni

Tre miliardi di euro prelevati in soli 4 giorni. Un miliardo nelle ultime 24 ore. Il timore della Grexit , ossia dell'uscita della Grecia dall'euro, spinge i risparmiatori greci a prelevare i propri soldi. Sebbene ad Atene non si vedano quelle scene di panico e quelle lunghe code ai bancomat registrate a Cipro nel 2013, i numeri parlano chiaro: prima dell'inizio della crisi i depositi toccavano quota 240 miliardi. Oggi sono scesi a 125.

Secondo alcune fonti c'è pure il rischio che lunedì le banche non riescano ad aprire e che, di conseguenza, possa avviarsi una fase di controllo dei capitali proprio come successe a Cipro. Ipotesi che il governo di Alexis Tsipras, per voce del ministro delle Finanze Yanis Varoufakis, smentisce categoricamente.



Dopo l'ennesima fumata nera all'Eurogruppo, il premier Alexis Tsipras si è mostrato ottimista. Ma, a quanto pare, i correntisti ellenici non sono poi così tranquilli rigaurdo il futuro dei propri risparmi.