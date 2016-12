Grecia, dopo il referendum è boom di richieste di case dall'estero

La vittoria del "No" al referendum in Grecia ha dato una scossa inaspettata al mercato immobiliare ellenico. Nei giorni immediatamente seguenti alla consultazione se le ricerche immobiliari effettuate a livello nazionale sono calate in media del 38%, quelle arrivate dall'estero sono aumentate di circa il 60%. A calcolarlo è Immobiliare.it sulla base del confronto dei dati di Spitogatos.gr.