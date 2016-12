Grecia, dg Tesoro: "S&P sbaglia"

La stima di Standard and Poor's di 11 miliardi di euro di maggiori interessi per l'Italia sul debito pubblico, in caso di default greco, è ''molto aggressiva e non si riesce a capire come sia fatta". Lo afferma il direttore generale del Tesoro, Maria Cannata. A margine di un evento alla Consob, Cannata aggiunge che "non ci sono elementi per giudicare". Abbiamo affrontato "situazioni molto più complicate", sottolinea.