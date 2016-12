Grecia,da governo manovra per 3 mld

La manovra presentata dal governo greco al Parlamento vale complessivamente 3,175 miliardi di euro tra "nuove tasse e risparmi di spesa". E' quanto scrive il quotidiano Kathimerini spiegando che il provvedimento depositato si intitola "misure urgenti per la negoziazione e la conclusione di un accordo con l'Esm". Intanto c'è attesa per l'intervista che il premier Alexis Tsipras rilascerà alla televisione pubblica Ert per le 22 ora locale.