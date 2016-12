Grecia,crollano Borse: Tokyo -2,88%

Occhi puntati sulle Borse dopo gli sviluppi della crisi greca. In attesa dell'apertura dei mercati europei, affondano Tokyo e Shanghai. In Giappone, l'indice Nikkei brucia quasi 600 punti e chiude in calo del 2,88% a quota 20.109,95 punti. Male anche Shanghai, che, a seduta non ancora conclusa, perde oltre il 5,60%. Giù le quotazioni dell'euro, che cede l'1,4% verso il dollaro a quota 1,101 e perde terreno verso yen (-2,5%) e sterlina (-1,23%).