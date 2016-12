Grecia chiederà estensione prestito Bce: ok 68,3 mld liquidità emergenza

19:59 - Il governo Tsipras chiederà giovedì un'estensione, forse di sei mesi, del prestito concesso dai partner europei e in scadenza a fine mese. Lo rende noto un funzionario governativo. Atene non sarebbe però disposta a sottoscrivere nuovamente le condizioni attuali, tra cui le misure di austerità. Secca replica dell'Ue: "Nell'attuale piano di aiuti ci sono ancora dei fondi. Se li vogliono devono concludere il programma".

La notizia era stata anticipata dalla rete televisiva Antenna e da altri media locali, secondo cui il governo di Atene presentrerà una richiesta di proroga di sei mesi dei finanziamenti in base al documento sottoposto lunedì al ministro delle Finanze ellenico Yanis Varufakis dal commissario agli affari economici Pierre Moscovici.



Sempre secondo i media greci la proposta dovrà poi passare al vaglio dell'Eurogruppo e, nel caso venisse considerata compatibile con le condizioni poste alla Grecia dall'Eurogruppo di lunedì, venerdì sarà convocata un'altra riunione dello stesso organismo che dovrà decidere di conseguenza.



Ue: "Condizioni restano tali" - L'Eurogruppo con chiarezza ha comunicato alla Grecia che si deve estendere il programma con le condizionalità connesse, solo dopo c'è la flessibilità per discuterle". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis.



Usa a Grecia:accordo con Ue o guai - Le trattative tra Grecia e Unione europea sono in stallo e gli Stati Uniti d'America scendono in campo. Il segretario del Tesoro americano, Jack Lew, ha infatti telefonato al ministro delle Finanze ellenico, Yanis Varoufakis, avvertendo di "immediate difficoltà" senza un accordo e chiedendo collaborazione con l'Ue e con il Fondo monetario internazionale.



Merkel: "Aiuti in cambio di riforme" - Aiuti ai Paesi indebitati saranno concessi solo in cambio di riforme. Angela Merkel lo ha dichiarato a un convegno del suo partito, secondo quanto riferisce Bloomberg. "Se alcuni Paesi sono in difficoltà, allora daremo loro la nostra solidarietà - ha spiegato la cancelliera -. Ma la solidarietà non è una strada a senso unico. Piuttosto, con gli sforzi dei Paesi, è una faccia della stessa medaglia e sarà sempre così".



Via libera Bce a 68,3 mld liquidità emergenza - Il consiglio della Banca centrale europea avrebbe dato via libera a fornire liquidità d'emergenza alla Grecia, in base al programma "Ela", per altre due settimane, alzando la disponibilità a 68,3 miliardi dai 65 vigenti fino ad oggi. Lo riferiscono fonti vicine al dossier.