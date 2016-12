Grecia,Borsa di Atene ancora chiusa

La Borsa di Atene resterà chiusa anche oggi. Gli scambi sono fermi da lunedì 29 giugno, giorno in cui il governo ha imposto anche il controllo sul movimento dei capitali negli istituti di credito ellenici. "Di sicuro la Borsa non riaprirà lunedì, forse martedì", ha detto un portavoce. La Banca Centrale greca,il ministero delle Finanze e la "Consob" di Atene sono in attesa del parere della Bce sulle misure proposte dalle autorità elleniche.