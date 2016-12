Grecia, Boldrini: bene accordo

E' soddisfatta Laura Boldrini per l'accordo raggiunto dall'Eurogruppo su Atene, "anche perché non è passata la linea di chi voleva fare uscire la Grecia". Adesso però, spiega la presidente delle Camera, "c'è da capire se il popolo greco sarà in grado di sostenerlo". L'intesa rappresenta inoltre l'occasione "per mettere in discussione i dogmi" della Ue, superando quelli "contrari allo spirito europeo", come "l'abbandonare i Paesi in difficoltà".