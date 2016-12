Grecia,Bild:ipotesi governo tecnico

Il Fondo monetario internazionale ha messo in campo la possibilità che per svolgere i negoziati sugli aiuti in Grecia si instauri un governo tecnico ad Atene. Lo scrive la Bild citando fonti vicine alle trattative. Il Fmi chiede inoltre garanzie sul fatto che le riforme annunciate vengano davvero realizzate. Dell'esecutivo ellenico dovrebbero far parte anche ministri che non provengono da un partito, come nel 2011.