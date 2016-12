Grecia, banche chiuse per 6 giorni?

Il Consiglio per la stabilità finanziaria greco raccomanda al governo di Atene di tenere chiuse la Borsa e le banche fino a domenica prossima, giorno in cui nel Paese si terrà il referendum sul piano Ue. Ancora nessuna decisione ufficiale dall'esecutivo ellenico. Confermata invece la serrata degli istituti di credito per la giornata di lunedì.