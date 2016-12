Grecia,avanti il "No":esplode festa

A spoglio in corso per il referendum il "No" viaggia oltre il 60% dei voti. Abbastanza per convincere i sostenitori del premier Alexis Tsipras a scendere in piazza a festeggiare. Dopo alcuni primi timidi caroselli per le strade, la folla sta iniziando a riempire piazza Syntagma mentre le tv danno ormai per scontata la vittoria del "No". Si assiste ad un'invasione pacifica di bandiere greche che si confondono con quelle di Syriza.