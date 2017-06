15 giugno 2017 22:57 Grecia, accordo allʼEurogruppo: Atene avrà aiuti per altri 8,5 miliardi di euro La somma verrà stanziata in due tranche entro lʼestate, in attesa di nuovi progressi sul debito da parte del Paese ellenico

La Grecia riceverà altri 8,5 miliardi di euro di aiuti. L'Eurogruppo ha infatti raggiunto un accordo per il via libera all'erogazione della nuova tranche di contributi. Christine Lagarde, direttore generale Fmi, ha precisato il Fondo "stanzierà una cifra di 2 miliardi di euro solo dopo nuovi progressi sul debito del Paese", perché "il Fondo crede che i partner hanno bisogno di più tempo per identificare le misure sul debito".

In questo senso, la Grecia diventa la prima economia avanzata per la quale il Fondo monetario internazionale ha riutilizzato una procedura usata finora 19 volte, in particolare negli anni Ottanta (le ultime nel 1988 furono Brasile e Jugoslavia). E' l'approvazione "di principio" a un piano di aiuti, in cui finanziamento da parte dell'International Monetary Fund è legato all'implementazione futura da parte dei creditori di Atene di una ristrutturazione del debito.

La "seconda miglior opzione" - I partner Ue in realtà speravano di trovare un accordo definitivo sulla ristrutturazione del debito già durante l'Eurogruppo in Lussemburgo che ha approvato lo stanziamento di 8,5 miliardi di euro, intesa però prevista ora solo ad agosto 2018. Il Fondo invece ricorrerà alla soluzione che il suo portavoce Gary Rice aveva definito la "seconda migliore opzione".

Lagarde: "Proporrò un accordo precauzionale" - Il presidente del Fondo monetario Lagarde, oltre alle precisazioni sul debito, ha spiegato inoltre che proporrà "al board Fmi ​l'approvazione di principio di un nuovo accordo precauzionale provvisorio per la Grecia, per una somma di 2 miliardi di euro circa, i tempi saranno immediati per completarlo entro il 27 luglio". "Nessuno afferma che questa sia la soluzione migliore, non è una soluzione cattiva o negativa perché la crisi finanziaria viene scongiurata e si esprime appoggio alla Grecia per il percorso intrapreso. Questo è un approccio costruttivo", ha detto ancora Lagarde riferendosi agli aiuti approvati.

Dijssebloem: "Accordo su tutti gli elementi" - Il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijssebloem, ha affermato che "l'accordo riguarda tutti gli elementi del programma di sostegno alla Grecia, ovvero condizionalità, debito e partecipazione Fmi".

Della cifra totale, 7,7 miliardi di euro verranno elargiti a luglio e altri 0,8 miliardi dopo l'estate. Dall'inizio della crisi greca nel 2015, l'Esm (Meccanismo europeo di stabilità), il principale creditore di Atene, ha stanziato 31,7 miliardi al Paese.